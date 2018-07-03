ПриватБанк будет работать с China UnionPay

Будут внедрять возможности китайских карт в Украине

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Государственный ПриватБанк заявил о намерении подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве с China UnionPay Group.

Об этом сообщает Finclub.

Соггласно запланированному меморандуму, который должны подписать стороны, предпологается сотрудничество в направлении эквайринга карт UnionPay, и более широкого круга инновационных продуктов компании UnionPay и возможности их внедрения в Украине.

К слову, платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.

Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о фейковом мобильном банкинге для Android.