ПриватБанк будет работать с China UnionPay

Государственный ПриватБанк заявил о намерении подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве с China UnionPay Group.
Об этом сообщает Finclub.
Соггласно запланированному меморандуму, который должны подписать стороны, предпологается сотрудничество в направлении эквайринга карт UnionPay, и более широкого круга инновационных продуктов компании UnionPay и возможности их внедрения в Украине.
К слову, платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.
Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о фейковом мобильном банкинге для Android.
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