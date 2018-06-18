ПриватБанк изменит официальное наименование

Из-за изменения юридического статуса типа собственности, акционерное общество ПриватБанк меняет официальное наименование с ПАО КБ ПриватБанк на АО КБ ПриватБанк. Об этом сообщила пресс-служба банка, со ссылкой на изменения редакции Устава банка от 14 июня.
Тепер его полное официальное наименование звучит так: Акционерное общество коммерческий банк ПриватБанк (АО КБ ПриватБанк).
"Реорганизация формы акционерного коммерческого общества и наименование банка связано с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был ПриватБанк", — объяснили в банке и уточнили, что форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной государственной собственностью.
Напомним,ранее ПриватБанк запустил систему безопасной смены pin-кода карты.
В декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован.
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