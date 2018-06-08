ПриватБанк не смог через суд взыскать долг с 1+1

Суд отказал ПриватБанку во взыскании с =1+1 Продакшн долга перед УЕФА на €1,6 млн

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Верховный суд отказал ПриватБанку во взыскании с иностранного предприятия 1+1 Продакшн (входит в 1+1 медиа) долга перед УЕФА на €1,6 млн. Об этом пишет FinClub.

В 2015 году ПриватБанк предоставил две гарантии кипрской компании TV Media Planet по ее финансовым обязательствам на €1,6 млн перед УЕФF. Обязательства возникли в результате получения телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами медиахолдинга 1+1.

По условиям договоров, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.

Компания 1+1 Продакшн предоставила в залог ПриватБанку имущество, которое находится в Киеве, по ул. Кирилловская, 23 (речь идет об оборудовании). 19 декабря 2016 года, после введения временной администрации, ПриватБанк получил от УЕФА два требования по платежам по гарантиям на €1,03 млн и €571,8 тыс.

В свою очередь банк потребовал от TV Media Planet пополнить счет на указанную сумму. Поскольку компания счет так и не пополнила, ПриватБанк потребовал в судебном порядке взыскать с нее задолженность на €1,6 млн.

Решением Хозсуда Киева от 5 октября 2017 года, оставленного в силе Киевским апелляционным судом 17 января 2018 года, ПриватБанку было отказано во взыскании.

Суд первой инстанции констатировал, что банк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу УЕФА, в результате чего у банка могло возникнуть право требования к 1+1 Продакшн.

Кроме того, суд обратил внимание, что, согласно подписанным договорам, гарантия теряет силу не позднее чем 20 декабря 2016 года. Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения средств от TV Media Planet ПриватБанк в силу законодательных ограничений не должен был делать платеж в пользу УЕФА.

Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, отказав ПриватБанку.

Ранее сообщалось, что Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение жалобы Национального банка Украины на решение о признании противоправным и отмене его распоряжения о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года.