ПриватБанк запустил систему безопасной смены pin-кода карты

Новая система ПриватБанка позволит в случае подозрения на скимминг не блокировать карту клиента, а мгновенно изменять pin-код

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ПриватБанк запустил новую технологию защиты своих клиентов от карточного мошенничества с помощью технологии безопасной смены pin-кода карты в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Новая система позволит в случае подозрения на скимминг или выявления других угроз не блокировать карту клиента, а мгновенно изменять pin-код.

Руководитель направления Antifraud ПриватБанка Александр Соколовский напоминает, что ранее система фиксировала угрозу скимминга, то есть, мошеннического копирования данных карты через банкомат, и банк мгновенно блокировал карту и предлагал ее перевыпустить. "Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если карточкой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов ПриватБанка без блокировки карт и фактически сделает скимминг бессмысленным и бесполезным", - отмечает он.

Изменение pin-кода карты в случае угрозы скимминга сделает невозможным использование данных карты мошенниками. Клиенты получат сообщение об изменении pin-кода через смс и смогут в дальнейшем безопасно использовать карты без их перевыпуска.