FT: позиция Бельгии по российским активам начала раздражать другие страны

В Евросоюзе все сильнее давят на Бельгию, чтобы разблокировать "репарационный кредит" для Украины

Страны Европейского Союза, которые поддерживают предоставление Украине "репарационного кредита" с использованием замороженных в Бельгии российских активов, начали раздражаться из-за ее позиции, говорится в материале Financial Times.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы все страны Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и гарантировали полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать ее в случае проблем.

"[Бельгия] три года твердила, что Euroclear – бельгийский [депозитарий], а значит и прибыли тоже бельгийские. А теперь, когда хочет распределить риски, заявляет, что Euroclear – европейский", – сказал один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с FT.

Другие страны возмущены, потому что, например, Польша не просила разделить риски, когда согласилась стать хабом для транспортировки оружия в Украину, как и Дания, когда решила передать Украине свои F-16.

"Легкодоступных плодов больше нет. Каждый должен делать все, что может", – сказал один из дипломатов.

В Еврокомиссии считают, что Бельгия, вероятно, преувеличивает риски.

"Риски для Бельгии здесь достаточно ограничены. Это не означает, что риска нет вообще, и не означает, что мы не хотим вести серьезную дискуссию с Бельгией... Но эти риски, вероятно, вполне управляемы", – сказал собеседник FT на условиях анонимности.

Позиция Еврокомиссии, которую поддерживают большинство стран ЕС, заключается в том, что заем де-юре не предусматривает конфискацию активов, а судебные решения вне блока – то есть в России – не признаются Евросоюзом.

Однако Бельгию текущий план все равно не устраивает, потому что механизм условных обязательств, по ее мнению, не обеспечивает надлежащего покрытия рисков.

"Какая альтернатива? Мы должны найти способ финансирования [Украины], и если этот не подходит, то я не слышала никаких других идей", – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.