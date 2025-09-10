Бельгия назвала условие для смягчения позиции по активам РФ: просит ЕС разделить риски

Бельгийский министр сравнил ситуацию с "курицей, несущей золотые яйца" – важно не убить ее, чтобы она продолжала приносить прибыль для Украины

Максим Прево (Фото: EPA / Leszek Szymanski)

Правительство Бельгии готово смягчить свою позицию по использованию замороженных российских активов на сумму 190 млрд евро для помощи Украине, но просит Евросоюз разделить юридические риски. Об этом сказал министр иностранных дел Максим Прево в интервью Financial Times.

Позиция Бельгии в этом вопросе критическая, так как львиная доля этих активов хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

"Если будут приниматься новые инициативы, необходимо будет обеспечить их правовую обоснованность, а также чтобы происходило объединение рисков", – сказал Прево.

В конце августа министры иностранных дел ЕС впервые обсудили новый план по активам России, который предусматривает создание компании специального назначения (SPV). Предлагается перевести туда российские активы для инвестирования в более прибыльные инструменты.

Даже такой "лайтовый" план использования российских активов встречает сопротивление. Гендиректор депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что Россия расценит это как экспроприацию, что спровоцирует ее на агрессивный ответ и подорвет позиции Euroclear.

Прево сказал, что Бельгия не готова самостоятельно нести ответственность за такой шаг, потому что потенциальные иски "однажды могут вынудить ее к возмещению... эквивалента годового бюджета". Поэтому страна хочет, чтобы правовой риск был распределен между всеми 27 странами ЕС.

"В таком сценарии Бельгия не исключает пересмотра своей позиции. Если у нас будет прочная правовая основа, если финансовый риск будет смягчен и если у нас будет объединение рисков. Это много "если", – сказал Прево.

При этом он подчеркнул, что "конфискация – не вариант" в любом случае.

"Это чрезвычайно рискованно, поскольку нет правовой основы для этого. Это также может вызвать опасения среди всех других стран мира, которые имеют суверенные активы в Европе, что эти активы также могут оказаться под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам", – отметил Прево.

Он добавил, что замороженные суверенные активы могут быть рычагом для переговоров в рамках мирного процесса и в будущем их можно использовать для восстановления Украины.

"Если мы хотим, чтобы курица продолжала нести золотые яйца, мы должны избегать ее убийства", – сказал Прево.