Бельгія назвала умову для пом'якшення позиції щодо активів РФ: просить ЄС розділити ризики

Бельгійський міністр порівняв ситуацію з "куркою, що несе золоті яйця" – важливо не вбити її, щоб вона продовжувала приносити прибуток для України

Максим Прево

Уряд Бельгії готовий пом'якшити свою позицію щодо використання заморожених російських активів на суму 190 млрд євро для допомоги Україні, але просить Євросоюз розділити юридичні ризики. Про це сказав міністр закордонних справ Максим Прево в інтерв'ю Financial Times.

Позиція Бельгії в цьому питанні критична, бо левова частка цих активів зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

"Якщо будуть ухвалюватися нові ініціативи, необхідно буде забезпечити їхню правову обґрунтованість, а також щоб відбувалося об'єднання ризиків", – сказав Прево.

У кінці серпня міністри закордонних справ ЄС вперше обговорили новий план щодо активів Росії, який передбачає створення компанії спеціального призначення (SPV). Пропонується перевести туди російські активи для інвестування в більш прибуткові інструменти.

Навіть такий "лайтовий" план використання російських активів зустрічає спротив. Гендиректорка депозитарію Euroclear Валері Урбен попередила, що Росія розцінить це як експропріацію, що спровокує її на агресивну відповідь і підірве позиції Euroclear.

Прево сказав, що Бельгія не готова самостійно нести відповідальність за такий крок, тому що потенційні позови "одного дня можуть змусити її до відшкодування... еквівалента річного бюджету". Тому країна хоче, щоб правовий ризик був розподілений між усіма 27 країнами ЄС.

"У такому сценарії Бельгія не виключає перегляду своєї позиції. Якщо у нас буде міцна правова основа, якщо фінансовий ризик буде пом'якшений і якщо у нас буде об'єднання ризиків. Це багато "якщо", – сказав Прево.

Водночас він наголосив, що "конфіскація – не варіант" в будь-якому випадку.

"Це надзвичайно ризиковано, оскільки немає правової основи для цього. Це також може викликати побоювання серед усіх інших країн світу, які мають суверенні активи в Європі, що ці активи також можуть опинитися під загрозою конфіскації в майбутньому з політичних причин", – зазначив Прево.

Він додав, що заморожені суверенні активи можуть бути важелем для переговорів у межах мирного процесу й в майбутньому їх можна використати для відбудови України.

"Якщо ми хочемо, щоб курка продовжувала нести золоті яйця, ми повинні уникати її вбивства", – сказав Прево.