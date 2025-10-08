FT: позиція Бельгії щодо російських активів почала дратувати інші країни
Країни Європейського Союзу, які підтримують надання Україні "репараційного кредиту" з використанням заморожених у Бельгії російських активів, почали дратуватися через її позицію, йдеться в матеріалі Financial Times.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб усі країни Євросоюзу розділили юридичні й фінансові ризики, пов'язані з цією позикою, і гарантували повну суму, щоб Бельгії не довелося повертати її у разі проблем.
"[Бельгія] три роки твердила, що Euroclear – бельгійський [депозитарій], а отже й прибутки теж бельгійські. А тепер, коли хоче розподілити ризики, заявляє, що Euroclear – європейський", – сказав один з високопоставлених дипломатів у розмові з FT.
Інші країни обурені, бо, наприклад, Польща не просила розділити ризики, коли погодилася стати хабом для транспортування зброї в Україну, як і Данія, коли вирішила передати Україні свої F-16.
"Легкодоступних плодів більше немає. Кожен має робити все, що може", – сказав один із дипломатів.
У Єврокомісії вважають, що Бельгія, ймовірно, перебільшує ризики.
"Ризики для Бельгії тут досить обмежені. Це не означає, що ризику немає взагалі, і не означає, що ми не хочемо вести серйозну дискусію з Бельгією... Але ці ризики, ймовірно, цілком керовані", – сказав співрозмовник FT на умовах анонімності.
Позиція Єврокомісії, яку підтримують більшість країн ЄС, полягає у тому, що позика де-юре не передбачає конфіскацію активів, а судові рішення поза межами блоку – тобто в Росії – не визнаються Євросоюзом.
Проте Бельгію поточний план все одно не влаштовує, тому що механізм умовних зобов’язань, на її думку, не забезпечує належного покриття ризиків.
"Яка альтернатива? Ми маємо знайти спосіб фінансування [України], і якщо цей не підходить, то я не чула жодних інших ідей", – сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
- Ідею "репараційної позики", яка базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
- Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка також багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні повинен бути бездоганним з погляду права.
Коментарі (0)