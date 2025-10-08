FT: позиція Бельгії щодо російських активів почала дратувати інші країни

У Євросоюзі дедалі сильніше тиснуть на Бельгію, щоб розблокувати "репараційний кредит" для України

Країни Європейського Союзу, які підтримують надання Україні "репараційного кредиту" з використанням заморожених у Бельгії російських активів, почали дратуватися через її позицію, йдеться в матеріалі Financial Times.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб усі країни Євросоюзу розділили юридичні й фінансові ризики, пов'язані з цією позикою, і гарантували повну суму, щоб Бельгії не довелося повертати її у разі проблем.

"[Бельгія] три роки твердила, що Euroclear – бельгійський [депозитарій], а отже й прибутки теж бельгійські. А тепер, коли хоче розподілити ризики, заявляє, що Euroclear – європейський", – сказав один з високопоставлених дипломатів у розмові з FT.

Інші країни обурені, бо, наприклад, Польща не просила розділити ризики, коли погодилася стати хабом для транспортування зброї в Україну, як і Данія, коли вирішила передати Україні свої F-16.

"Легкодоступних плодів більше немає. Кожен має робити все, що може", – сказав один із дипломатів.

У Єврокомісії вважають, що Бельгія, ймовірно, перебільшує ризики.

"Ризики для Бельгії тут досить обмежені. Це не означає, що ризику немає взагалі, і не означає, що ми не хочемо вести серйозну дискусію з Бельгією... Але ці ризики, ймовірно, цілком керовані", – сказав співрозмовник FT на умовах анонімності.

Позиція Єврокомісії, яку підтримують більшість країн ЄС, полягає у тому, що позика де-юре не передбачає конфіскацію активів, а судові рішення поза межами блоку – тобто в Росії – не визнаються Євросоюзом.

Проте Бельгію поточний план все одно не влаштовує, тому що механізм умовних зобов’язань, на її думку, не забезпечує належного покриття ризиків.

"Яка альтернатива? Ми маємо знайти спосіб фінансування [України], і якщо цей не підходить, то я не чула жодних інших ідей", – сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.