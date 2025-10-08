Аудитор из "большой четверки" попал в громкий скандал из-за использования ИИ

Компания Deloitte заплатит правительству Австралии за ошибки в отчете, которые допустил искусственный интеллект

Фото: Depositphotos

Аудитор из мировой "большой четверки" заплатит правительству Австралии за ошибки в отчете, которые допустил искусственный интеллект. Одна из крупнейших международных аудиторских корпораций Deloitte признала, что использовала нейросети в своей работе, сообщает Associated Press.

Компания вернет часть из 440 000 австралийских долларов ($290 000), полученных за подготовку отчета о проверке национальной системы Австралии, которая управляет соцвыплатами и пособиями по безработице.

Проверку заказал Департамент занятости и трудовых отношений (DEWR) Австралии. По ее итогам Deloitte предоставила 237-страничный отчет. Среди многочисленных ошибок, обнаруженных в документе, нашли вымышленную цитату из решения федерального суда, а также ссылки на несуществующие научные исследования.

Deloitte проверила собственный отчет и "подтвердила, что некоторые сноски и ссылки были неправильными", говорится в заявлении DEWR.

Ранее исследователь из Сиднейского университета Крис Радж сообщил, что нашел в документе не менее 20 ошибок. По его мнению, при подготовке отчета использовался ИИ от Azure OpenAI.

Накануне стало известно о стратегическом партнерстве Deloitte с американской Anthropic. Согласно заявлению последней, их модель Claude станет доступной для почти 500 000 сотрудников Deloitte по всему миру.

Это самое крупное корпоративное внедрение Claude на сегодня. В Deloitte подчеркнули, что делают ставку на ответственный искусственный интеллект и собираются внедрять ИИ во все внутренние и клиентские процессы.