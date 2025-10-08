Аудитор із "великої четвірки" потрапив у гучний скандал через використання ШІ

Компанія Deloitte заплатить уряду Австралії за помилки у звіті, яких припустився штучний інтелект

Фото: Depositphotos

Аудитор зі світової "великої четвірки" заплатить уряду Австралії за помилки у звіті, яких припустився штучний інтелект. Одна з найбільших міжнародних аудиторських корпорацій Deloitte визнала, що використовувала нейромережі у своїй роботі, повідомляє Associated Press.

Компанія поверне частину із 440 000 австралійських доларів ($290 000), отриманих за підготовки звіту про перевірку національної системи Австралії, яка управляє соцвиплатами та допомогами з безробіття.

Перевірку замовив Департамент зайнятості й трудових відносин (DEWR) Австралії. За її підсумками Deloitte надала 237-сторінковий звіт. Серед численних помилок, виявлених у документі, знайшли вигадану цитату з рішення федерального суду, а також посилання на неіснуючі наукові дослідження.

Deloitte перевірила власний звіт і "підтвердила, що деякі виноски та посилання були неправильними", йдеться у заяві DEWR.

Раніше дослідник із Сіднейського університету Кріс Радж повідомив, що знайшов у документі не менш як 20 помилок. На його думку, під час підготовки звіту використовувався ШІ від Azure OpenAI.

Напередодні стало відомо про стратегічне партнерство Deloitte з американською Anthropic. Згідно із заявою останньої, їхня модель Claude стане доступною для майже 500 000 співробітників Deloitte по всьому світу.

Це найбільше корпоративне впровадження Claude на сьогоднішні. У Deloitte наголосили, що роблять ставку на відповідальний штучний інтелект і збираються впроваджувати ШІ у всі внутрішні й клієнтські процеси.