НБУ опроверг слухи о новых правилах переводов с 1 октября

В социальных сетях распространилась ложная информация об изменениях в банковских переводах. НБУ пояснил, что никаких новых правил не вводили

Фото: depositphotos.com

С 1 октября 2025 года не вступают в силу новые правила или требования, связанные с переводом с карты на карту, финансовым мониторингом или внедрением открытого банкинга. Об этом заявил Национальный банк Украины в ответ на запрос LIGA.net.

В последние недели в социальных сетях, телеграм-каналах и отдельных медиа активно распространялись сообщения о якобы масштабных изменениях в правилах проведения расчетных операций. В публикациях утверждалось, что с 1 октября:

банки якобы должны получать полные персональные данные для каждого перевода, включая операции "с карты на карту";

неполные реквизиты могут привести к задержке или возврату платежа;

операции на сумму свыше 30 000 гривен в месяц автоматически подлежат дополнительной проверке, а операции на сумму свыше 400 000 гривен – обязательному контролю с требованием документов о происхождении денежных средств.

НБУ уточнил, что, вероятно, волна сообщений связана с проектом постановления, опубликованного еще в марте 2025 года для общественного обсуждения. Он касался повышения прозрачности платежных операций и защиты прав пользователей платежных услуг.

В проекте, в частности, предусматривалось, что банки и другие поставщики платежных услуг получат время до 1 октября 2025 года, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

"Проект постановления не был принят, он дорабатывается по результатам рассмотрения представленных предложений и других изменений в нормативно-правовую базу регулятора", – отметили в НБУ.

Когда именно новые правила вступят в силу, пока неизвестно. Регулятор подчеркивает, что между принятием и введением таких изменений обязательно будет как минимум трехмесячный переходный период.