НБУ спростував чутки про нові правила переказів з 1 жовтня

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про зміни у банківських переказах. НБУ пояснив, що ніяких нових правил не запроваджено

Фото: depositphotos.com

З 1 жовтня 2025 року не набирають чинності ніякі нові правила або вимоги, пов’язані з переказами з картки на картку, фінансовим моніторингом або впровадженням відкритого банкінгу. Про це заявив Національний банк України у відповіді на запит LIGA.net.

Протягом останніх тижнів у соцмережах, телеграм-каналах та окремих медіа активно поширювалися повідомлення про нібито масштабні зміни у правилах проведення розрахункових операцій. У публікаціях стверджувалося, що з 1 жовтня:

банки нібито мають отримувати повні персональні дані для кожного переказу, включно з операціями "з картки на картку";

неповні реквізити можуть призвести до затримки або повернення платежу;

операції понад 30 000 грн щомісяця автоматично підпадають під додаткову перевірку, а понад 400 000 грн – під обов’язковий контроль із вимогою документів про походження коштів.

НБУ уточнив, що, ймовірно, хвиля повідомлень пов’язана з проєктом постанови, оприлюдненим ще в березні 2025 року для громадського обговорення. Він стосувався підвищення прозорості платіжних операцій та захисту прав користувачів платіжних послуг.

У проєкті, зокрема, передбачалося, що банки та інші надавачі платіжних послуг матимуть час до 1 жовтня 2025 року, аби адаптуватися до нових вимог.

"Проєкт постанови не був ухвалений, він доопрацьовується за результатами розгляду наданих пропозицій та інших змін до нормативно-правової бази регулятора", – зазначили в НБУ

Коли саме нові правила можуть набрати чинності, наразі невідомо. Регулятор наголошує, що між ухваленням і запровадженням таких змін обов’язково буде щонайменше три місяці перехідного періоду.