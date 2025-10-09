Европарламент поддержал предоставление Украине "репарационного кредита"

Евродепутаты заявили, что агрессивные действия России не должны ослабить поддержку Украины со стороны ЕС

Фото: Европейский парламент / Daina Le Lardic

Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза безотлагательно поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита". Об этом сообщается в резолюции, принятой 9 октября.

"[Европарламент] обращается к государствам-членам, вместе с их партнерами из G7, с требованием безотлагательно поддержать предложение Комиссии об использовании всех замороженных российских активов как основы для значительного гранта и кредита Украине, при этом возмещение должно зависеть от будущей уплаты Россией репараций за войну, как юридически обоснованный и финансово значимый способ поддержки и увеличения помощи ЕС для удовлетворения военных потребностей Украины, включая средства противодействия дронам", – говорится в тексте.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, против – 97, еще 38 представителей воздержались.

"Недавние агрессивные действия России не должны отвлечь ЕС и его государства-члены от их устойчивой приверженности к поддержке Украины в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону", – заявили евродепутаты.

Евродепутаты считают, что безопасность Украины способствует безопасности Европы в целом, а от результатов российско-украинской войны будет зависеть, продолжит ли Россия свои агрессивные действия в Европе и за ее пределами.