Європарламент підтримав надання Україні "репараційної позики"

Євродепутати заявили, що агресивні дії Росії не повинні послабити підтримку України з боку ЄС

Фото: Європейський парламент / Daina Le Lardic

Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу невідкладно підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні "репараційного кредиту". Про це повідомляється в резолюції, ухваленій 9 жовтня.

"[Європарламент] звертається до держав-членів, разом з їхніми партнерами з G7, з вимогою невідкладно підтримати пропозицію Комісії щодо використання всіх заморожених російських активів як основи для значного гранту та кредиту Україні, водночас відшкодування має залежати від майбутньої сплати Росією репарацій за війну, як юридично обґрунтований і фінансово значущий спосіб підтримки та збільшення допомоги ЄС для задоволення військових потреб України, серед яких і засоби протидії дронам", – йдеться в тексті.

За резолюцію проголосували 469 євродепутатів, проти – 97, ще 38 представників утримались.

"Нещодавні агресивні дії Росії не повинні відвернути ЄС і його держави-члени від їхньої стійкої прихильності до підтримки України у здійсненні її невіддільного права на самооборону", – заявили євродепутати.

Євродепутати вважають, що безпека України сприяє безпеці Європи загалом, а від результатів російсько-української війни буде залежати, чи продовжить Росія свої агресивні дії в Європі та за її межами.