США ввели санкции против российского банка Агросоюз за нарушение санкционного режима. Об этом сообщает Reuters.
Американские регуляторы установили, что банк Агросоюз провел транзакцию на значительную сумму в пользу сотрудника Внешторгбанка Северной Кореи. Штаты ввели санкции против этого банка пять лет назад.
Через Внешторгбанк проходят основные валютные операции КНДР.
Кроме того, Казначейство США потребовало выслать из России этого и еще одного сотрудника Внешторгбанка в рамках санкционного режима.
Сенаторы США вчера, 2 августа, представили новый пакет санкций против России. Законопроект предусматривает персональные санкции и ограничения на инвестиции в энергетику, а также в российский суверенный долг. Сенаторы предлагают ввести новые меры против российских политиков и крупных бизнесменов.
До этого Великобритания ввела санкции против шести российских компаний, связанных со строительством моста в оккупированный Крым.
Курс российского рубля может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга, полагают эксперты Citigroup.
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