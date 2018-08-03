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03.08.2018, 18:50

США ввели санкции против российского банка

США ввели санкции против российского банка

Казначейство США ввело ограничительные меры против российского банка за нарушение санкционного режима в отношении Северной Кореи

США ввели санкции против российского банка Агросоюз за нарушение санкционного режима. Об этом сообщает Reuters.

Американские регуляторы установили, что банк Агросоюз провел транзакцию на значительную сумму в пользу сотрудника Внешторгбанка Северной Кореи. Штаты ввели санкции против этого банка пять лет назад.

Через Внешторгбанк проходят основные валютные операции КНДР.

Кроме того, Казначейство США потребовало выслать из России этого и еще одного сотрудника Внешторгбанка в рамках санкционного режима.

Сенаторы США вчера, 2 августа, представили новый пакет санкций против России. Законопроект предусматривает персональные санкции и ограничения на инвестиции в энергетику, а также в российский суверенный долг. Сенаторы предлагают ввести новые меры против российских политиков и крупных бизнесменов.

До этого Великобритания ввела санкции против шести российских компаний, связанных со строительством моста в оккупированный Крым.

Курс российского рубля может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга, полагают эксперты Citigroup.

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Теги: Россия, США, санкции, банк, северная корея
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