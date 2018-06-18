Ставки по депозитам стоят на месте

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 18.06.2018)

Реклама Реклама

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам претерпели минимальных изменений. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 18.06.2018, см. Таблицу). Альфа-Банк повысил процентные ставки для валютных сбережений. БТАБанк снизил депозитные ставки.

Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла только для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,13%). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,38% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов периодом до 1 месяца (9,58%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 9,89% годовых, а депозиты на период от 3 до 6 месяцев - 11,91% годовых. Средняя ставка сбережений на срок от 6 до 12 месяцев составляет 12,62% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США упала по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,09%). Выросла ставка для вкладов на период свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,88%). Не претерпели изменений бессрочные сбережения (0,99%). Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,25% годовых. Средняя стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев – 2,67% годовых.

Стоимость депозитов в евро не изменилась на периоды до 1 месяца(0,65%), от 1 до 3 месяцев (0,88%) и от 3 до 6 месяцев (1,40%). А также бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,68% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,84% годовых. Депозиты периодом свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,06% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 18.06.18

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.