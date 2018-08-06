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06.08.2018, 17:03

Суд Лондона примет решение об аресте активов Коломойского осенью

Суд Лондона примет решение об аресте активов Коломойского осенью

В конце июля суд заслушал аргументы сторон относительно предполагаемого мошенничества в ПриватБанке

Высокий суд Лондона не раньше октября примет решение по итогам июльских слушаний о продлении или отмене всемирного ареста активов экс-собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $2,5 млрд. Об этом LIGA.net сообщил источник в Наблюдательном совете банка.

С 25 по 31 июля в Лондоне прошли слушания по иску ПриватБанка против его бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний с юрисдикциями Великобритании и Британских Виргинских островов, предположительно находящихся под их контролем. Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, незадолго до начала слушаний ответчики отказались от почти половины аргументов.

Банк представил Высокому суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска в конце 2017 года.

"Иск подан, как основание для судебного приказа об аресте активов. Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили у банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок с целью последующего перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели", - говорится в заявлении Привата.

Адвокаты Коломойского и Боголюбова не согласны с масштабами мошенничества, настаивая на цифре $245 млн. Остальные $1,655 млрд, по версии защиты, не были деньгами банка, а поступили на счета шести нерезидентов, фигурирующих в деле, из «независимых источников».

Рассмотрение спора по сути пока не начиналось. НБУ и ПриватБанк, основываясь на результатах расследования компании Kroll, утверждают, что экс-бенефициары банка в сговоре с топ-менеджментом организовали масштабную схему, которая привела к убыткам банка и, как следствие, государства после национализации банка в декабре 2016 года, на сумму в $5,5 млрд. Арест активов Коломойского-Боголюбова на $2,5 млрд был наложен судом в качестве обеспечения перед предстоящим рассмотрением дела по существу.

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Теги: ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов, высокий суд лондона
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