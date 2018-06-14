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Газпром добился приостановки ареста активов
14.06.2018, 14:20

Суд разрешил Укрэксимбанку требовать 1,7 млрд грн у Укрподшипника

Суд разрешил Укрэксимбанку требовать 1,7 млрд грн у Укрподшипника

Хозсуд Дннецкой области разрешил Укрэксимбанку требовать 1,7 млрд грн от компании братьев Клюевых

Хозяйственный суд Донецкой области признал кредиторские требования государственного Укрэксимбанка к компании Андрея и Сергея Клюевых Укрподшипник на 1,73 млрд грн.

В январе 2018 года суд начал производство по делу о банкротстве Укрподшипника и ввел процедуру распоряжения имуществом должника. Компания Клюевых была имущественным поручителем по ипотечным кредитам, задолженность по которым составляет 1,7 млрд грн.

Укрэксимбанк заявил кредиторские требования к предприятию на 2,03 млрд грн. Но суд утвердил сумму 1,73 млрд грн.

Суд также утвердил требования Проминвестбанка к Укрподшипнику на 107,9 млн грн и компании Тиша Инвестментс - на 424,6 млн грн.

В прошлом месяце Проминвестбанк взыскал с Завода по обработке цветных металлов, также принадлежащего Клюевым, 170 млн грн задолженности по кредиту.

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Теги: банк, Укрэксимбанк, суд, кредит, Клюевы
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