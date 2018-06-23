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23.06.2018, 14:35

Украина влила в государственные банки $15,5 млрд - ЕБРР

Украина влила в государственные банки $15,5 млрд - ЕБРР

Украине нужен закон о государственных банках, подчеркивают эксперты ЕБРР

С начала 2008 года Украина влила в государственные банки $15,5 млрд и эта сумма может возрасти. Об этом сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, пишет FinClub.

"С 2008 года Украина вложила $15,5 млрд в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - отметил он.

Из них на национализированный ПриватБанк было потрачено $5,8 млрд, на государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - $3,5 млрд и $2,8 млрд соответственно. В ликвидируемые сейчас Родовид Банк и банк Киев было влито $1,6 млрд и $0,5 млрд, соответственно. Укргазбанк обошелся государству в $1,4 млрд.

По словам Франсиса Малижа, соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

"Украине нужен закон о государственных банках", - подытожил он.

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Теги: ЕБРР, банк, Франсис Малиж
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