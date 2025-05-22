Дания повысила пенсионный возраст до 70 лет: решение парламента

Здание датского парламента (фото – EPA)

Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом пишет The Copenhagen Post.

За новый закон проголосовал 81 депутат Фолькетинга, против – 21.

С 2006 года Дания привязала пенсионный возраст к продолжительности жизни, пересматривая каждые пять лет. В настоящее время возраст выхода на заслуженный отдых в Дании составляет 67 лет.

Согласно новому закону, пенсионный возраст увеличится до 68 лет в 2030 году, до 69 лет – в 2035 году и в 2040 достигнет 70 лет для всех лиц, родившихся после 31 декабря 1970 года.

Власти утверждают, что это решение поможет адаптироваться к изменяющейся демографической ситуации – в Дании наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни. Однако представители профсоюзов уже выразили опасения, заявив, что не каждый сможет эффективно работать до такого преклонного возраста.

47-летняя премьер-министр Мэтте Фредериксен в прошлом году заявила, что готова пересмотреть систему, как только пенсионный возраст достигнет 70 лет.

"Мы больше не считаем, что пенсионный возраст должен повышаться автоматически. На наш взгляд, нельзя просто так продолжать говорить, что людям нужно работать на год дольше", – заявила она в интервью газете Berlingske.