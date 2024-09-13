Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст: не хватает рабочих

Пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире

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Китай впервые с 1978 года повысит пенсионный возраст, чтобы замедлить сокращение рабочей силы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайские государственные медиа.

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Для мужчин пенсионный возраст будет повышен с 60 до 63 лет, для женщин, рядовых работниц, с 50 до 55 лет, женщин на руководящих постах с 55 до 58 лет.

Поднимать пенсионный возраст начнут с 1 января 2025 года, но не для всех сразу: процесс растянут на 15 лет.

Также для работающих китайцев увеличат сумму обязательных отчислений на пенсионные выплаты и их придется платить 20 лет, а не 15 лет, как сегодня. Это нововведение вступит в силу с 2030 года.

Повышение пенсионного возраста расширяет налоговую базу и увеличивает отсрочку доступа к пенсионным пособиям, что снизит нагрузку на государственные финансы, объясняют в агентстве.

Пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире, при том, что с 2000 года средняя продолжительность жизни в Китае выросла с 71 до 78 лет в 2021 году.

Китай сталкивается с демографической проблемой, когда резкое старение населения сопровождается стремительным спадом рождаемости.

По данным отчета государственной телерадиокомпании CCTV ожидается, что к 2035 году люди в возрасте 65 лет и старше составят 30% населения Китая по сравнению с 14,2% в 2021 году.