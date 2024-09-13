Китай уперше за 46 років підіймає пенсійний вік: не вистачає робітників

Пенсійний вік у Китаї один із найнижчих у світі

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Китай уперше з 1978 року підвищить пенсійний вік, щоб сповільнити скорочення робочої сили. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на китайські державні медіа.

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Для чоловіків пенсійний вік буде підвищено з 60 до 63 років, для жінок, рядових працівниць, із 50 до 55 років, жінок на керівних посадах з 55 до 58 років.

Підіймати пенсійний вік розпочнуть із 1 січня 2025 року, але не для всіх одразу: процес розтягнутий на 15 років.

Також для китайців, які працюють, збільшать суму обов'язкових відрахувань на пенсійні виплати, але їх доведеться платити 20 років, а не 15 років, як сьогодні. Це нововведення набуде чинності з 2030 року.

Підвищення пенсійного віку розширює податкову базу та збільшує відстрочку доступу до пенсійної допомоги, що знизить навантаження на державні фінанси, пояснюють в агентстві.

Пенсійний вік у Китаї один із найнижчих у світі, це тоді як з 2000 року середня тривалість життя в Китаї зросла з 71 до 78 років у 2021 році.

Китай стикається з демографічною проблемою, коли різке старіння населення супроводжується стрімким спадом народжуваності.

За даними звіту державної телерадіокомпанії CCTV очікується, що до 2035 року люди віком 65 років і старші становитимуть 30% населення Китаю порівняно з 14,2% у 2021 році.