Франция повысила пенсионный возраст до 64 лет. Макрон подписал закон, несмотря на протесты

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, которая спровоцировала в стране массовые акции протеста, сообщило France24.

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Непопулярная реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, была обнародована сегодня утром в Официальном журнале Франции после одобрения большей части текста Конституционным советом. Она отвергла только ряд второстепенных положений реформы.

У Макрона было 15 дней на подписание закона, но он решил не ждать так долго.

После решения Конституционного совета в пятницу профсоюзы попросили Макрона не обнародовать закон. Глава государства проигнорировал эти заявления.

В парламенте утверждение непопулярного закона завершилось 16-20 марта в рамках чрезвычайной процедуры. Опасаясь провала реформы во время итогового голосования в нижней палате, Национальном собрании, кабинет премьер-министра Элизабет Борн применил специальную статью Конституции. Она разрешила принять закон без голосования по его тексту.

Вместо этого депутаты голосовали по вопросу о доверии правительству. Кабинет министров Франции едва избежал вотума недоверия: оппозиции не хватило всего девять голосов, чтобы отправить правительство в отставку и тем самым провалить закон о пенсионной реформе.

Повышение пенсионного возраста во Франции будет происходить поэтапно до 2030 года.

Сейчас во Франции пенсионный возраст ниже, чем у большинства европейских соседей, которые в последние годы повысили его до 65 лет или больше. Для сравнения – пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины также возобновляет работу над пенсионной реформой.

В Украине право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию зависит от страхового стажа. Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, после достижения 63 лет – не менее 20 лет, 65 – не менее 15 лет.

Андрій Водяний

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