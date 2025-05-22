Данія підвищила пенсійний вік до 70 років: рішення парламенту

Будівля данського парламенту (фото - EPA)

Парламент Данії у четвер схвалив законопроєкт, який передбачає поетапне підвищення пенсійного віку до 70 років. Про це пише The Copenhagen Post.

За новий закон проголосував 81 депутат Фолькетингу, проти – 21.

З 2006 року Данія прив'язала пенсійний вік до тривалості життя, переглядаючи кожні п'ять років. Зараз вік виходу на заслужений відпочинок у Данії становить 67 років.

Згідно з новим законом, пенсійний вік збільшиться до 68 років у 2030 році, до 69 років – у 2035 році та у 2040-му досягне 70 років для всіх осіб, які народилися після 31 грудня 1970 року.

Влада стверджує, що це рішення допоможе адаптуватися до демографічної ситуації, що змінюється, – у Данії спостерігається стійке зростання тривалості життя. Однак представники профспілок вже висловили побоювання, заявивши, що не кожен зможе ефективно працювати до такого похилого віку.

47-річна прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен торік заявила, що готова переглянути систему, щойно пенсійний вік досягне 70 років.

"Ми більше не вважаємо, що пенсійний вік має підвищуватись автоматично. На наш погляд, не можна просто так продовжувати говорити, що людям потрібно працювати на рік довше", – заявила вона в інтерв'ю газеті Berlingske.