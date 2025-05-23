Российские гиганты сократили железнодорожные перевозки: экономика РФ замедляется – Reuters

Русал, Газпромнефть и другие гиганты РФ уменьшили объемы отправки продукции по железной дороге

Фото: Depositphotos

Крупные российские экспортеры, в том числе алюминиевый гигант "Русал" и компания "Газпромнефть", сократили запланированные объемы отправки продукции по железной дороге. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ компании "Российские железные дороги".

Отмечается, что сокращение объемов отправки продукции российскими гигантами свидетельствует о снижении спроса на фоне замедления темпов роста военной экономики РФ.

По информации агентства, Российские железные дороги намерены снизить инвестиционные расходы на 2025 год еще на $408 млн (32,5 млрд рублей), то есть на 3,5%.

Общий объем инвестиций составит $10,78 млрд (858,4 млрд рублей). Дополнительное сокращение произошло после того, как инвестиции уже снизили на 40% по сравнению с 2024 годом из-за роста расходов на выплату процентов по кредитам.

Объемы железнодорожных перевозок в России, упавшие в 2024 году до минимума за последние 15 лет, считаются ключевым индикатором состояния экономики страны.

По информации агентства, предполагается, что в 2025 году Российские железные дороги перевезут на 36,7 млн тонн грузов меньше, чем ранее ожидалось, – 1,24 млрд тонн.

В документе, который есть в распоряжении Reuters, названы десять крупных компаний, способствующих сокращению объемов железнодорожных перевозок.

Среди них – алюминиевый гигант "Русал", сталелитейная компания "Северсталь" и ММК.

Хотя общие объемы грузоперевозок в этом году по-прежнему ожидаются чуть выше, чем 1,18 млрд тонн в 2024-м, они упали на 6,8% в годовом исчислении в период с января по апрель, согласно данным на его сайте.

В январе-апреле 2025 года объем перевозок снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди основных причин падения в Русских железных дорогах назвали:

высокую учетную ставку Центробанка России (21%), сдерживающую строительство;

снижение производства стали и спроса на нее;

западные санкции, ударившие по металлургии, нефтяной и деревообрабатывающей отраслям;

сокращение экспорта в Китай (объемы торговли с Китаем уменьшились на 7,5% с начала года);

атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Аналитики отмечают, что российская экономика, ориентированная на экспорт, замедляется.

В частности, металлургическая отрасль, формирующая до 5% ВВП России, потеряла доступ к прибыльным рынкам из-за санкций, а производство стали и дальше падает.

Эти сигналы указывают на ослабление темпов развития военной экономики России.