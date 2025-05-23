Російські гіганти скоротили залізничні перевезення: економіка РФ сповільнюється – Reuters

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Великі російські експортери, зокрема алюмінієвий гігант "Русал" та компанія "Газпромнєфть", скоротили заплановані обсяги відправлення продукції залізницею. Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ компанії "Російські залізниці".

Зазначається, що скорочення обсягів відправлення продукції російськими гігантами свідчить про зниження попиту на тлі уповільнення темпів зростання воєнної економіки РФ.

За інформацією агентства, Російські залізниці мають намір зменшити інвестиційні витрати на 2025 рік ще на $408 млн (32,5 млрд рублів), тобто на 3,5%.

Загальний обсяг інвестицій становитиме $10,78 млрд (858,4 млрд рублів). Додаткове скорочення відбулося після того, як інвестиції вже зменшили на 40% проти 2024 року через зростання витрат на виплату відсотків за кредитами.

Обсяги залізничних перевезень у Росії, які у 2024 році впали до мінімуму за останні 15 років, вважаються ключовим індикатором стану економіки країни.

За інформацією агентства, передбачається, що у 2025 році Російські залізниці перевезуть на 36,7 млн тонн вантажів менше, ніж раніше очікувалося – 1,24 млрд тонн.

У документі, який є у розпорядженні Reuters, названо десять великих компаній, які сприяють скороченню обсягів залізничних перевезень.

Серед них – алюмінієвий гігант "Русал", сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" і ММК.

Хоча загальні обсяги вантажоперевезень цього року, як і раніше, очікуються трохи вище, ніж 1,18 млрд тонн у 2024 році, вони впали на 6,8% в річному обчисленні в період із січня до квітня, згідно з даними на його сайті.

У січні-квітні 2025 року обсяг перевезень знизився на 6,8% проти аналогічного періоду попереднього року.

Серед основних причин падіння у Російських залізницях назвали:

високу облікову ставку Центробанку Росії (21%), що стримує будівництво;

зниження виробництва сталі та попиту на неї;

західні санкції, які вдарили по металургії, нафтовій та деревообробній галузях;

скорочення експорту в Китай (обсяги торгівлі з Китаєм зменшилися на 7,5% з початку року);

атаки безпілотників по нафтопереробних заводах.

Аналітики зазначають, що російська економіка, орієнтована на експорт, сповільнюється.

Зокрема, металургійна галузь, яка формує до 5% ВВП Росії, втратила доступ до прибуткових ринків через санкції, а виробництво сталі й надалі падає.

Ці сигнали вказують на послаблення темпів розвитку воєнної економіки Росії.