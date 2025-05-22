Экс-глава Пенсионного фонда в Хмельницкой области скрыл $500 000 в банке Австрии – НАПК

Экс-начальник управления ПФУ в Хмельницкой области Александр Крупа (фото - Пенсионный фонд Хмельницкой области / Facebook)

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации бывшего начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В материалах, обнародованных на сайте агентства, указано, что речь идет об Александре Крупе.

Полная проверка декларации экс-чиновника за 2022 год выявила признаки незаконного обогащения на 19 млн грн и недостоверных сведений на 44 млн грн.

Отмечается, что чиновник указал сведения о наличии наличных денег в разных валютах более чем на 23 млн грн. В ходе проверки законности источников их происхождения он не подтвердил.

При этом он скрыл от декларирования средства более чем на $500 000 (эквивалент свыше 19,5 млн грн), размещенные в банке Австрии на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения.

Также Крупа не задекларировал жилой дом и земельный участок, приобретенные в 2021-2022 годах, и указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, уменьшив его на 110 000 грн.

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по признакам ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Национальное антикоррупционное бюро для присоединения к материалам начатого ранее уголовного производства.

Результаты полной проверки экс-руководителя областного управления ПФУ Хмельницкой области стали основанием для проведения повторной полной проверки декларации за 2022 год его жены, которая была руководителем управления государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).

Александр Крупа – сын Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии.

В начале октября 2024 года в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников правоохранители обнаружили почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте – $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

10 октября сын Крупы Александр по собственному желанию уволился с должности начальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области, которую занимал с 2020 года.

После ухода с должности Крупа начал избавляться от бизнеса в Украине. Журналисты NGL.media установили, что он продал две строительные компании "Вест-Эстейт" и "Эстейт Плюс". Первая компания строит большой жилой комплекс Argo у озера на севере Хмельницкого.

По данным расследователей, последние восемь лет Татьяна Крупа вместе с мужем Владимиром и сыном Александром владеют компанией по производству альтернативной энергетики "Солар-Инвест". За 2023 год компания задекларировала 1,6 млн грн чистого дохода. Семья также владеет почти 63 га земли, часть которой арендуют крупные фермерские хозяйства, а на другой установлены солнечные панели "Солар-Инвест".

Екатерина Крупа, супруга Александра, ранее работавшая в региональном управлении Министерства юстиции, в апреле 2023 года вместе с мужем и хмельницким предпринимателем Андреем Криминским, стала основательницей польской компании Novis Food, зарегистрированной во Вроцлаве. По документам, компания может заниматься продажей молочной продукции и ресторанной деятельностью.

По данным NGL.media, ранее Александр Крупа имел ресторанный бизнес в Вене. Также он был соучредителем австрийской компании KSAN Partners GmbH, которую пришлось ликвидировать в 2022 году.