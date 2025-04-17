НАПК нашло нарушение в декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК почти на 35 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях депутата Хмельницкого облсовета и главного врача Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы. Об этом информирует НАПК.
Общая сумма нарушений – более 34,8 млн грн.
В декларации за 2022 год выявили признаки незаконного обогащения и недостоверных сведений на сумму более 16,5 млн грн. Как установило НАПК, декларантка и ее муж вывезли за границу более 38 млн грн в разных валютах. Происхождение 16,4 млн грн не подтверждено документально, и эти средства не были задекларированы.
"Наличие средств без подтверждения источников их происхождения является признаками незаконного обогащения", — говорится в выводах НАПК.
Во время повторной проверки декларации за 2023 год, инициированной по вновь открывшимся обстоятельствам, выявили еще 18,3 млн грн недостоверных данных. В частности, чиновница не указала денежные активы мужа на 18 млн грн, о которых, как отмечает НАПК, "ей не могло быть не известно".
Также не удалось подтвердить происхождение средств, впоследствии изъятых в рамках досудебного расследования. Кроме того, во время проверок была обнаружена скрытая криптовалюта, принадлежащая мужу декларантки.
НАПК передало выводы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
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