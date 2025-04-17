НАЗК знайшло порушення в деклараціях керівниці Хмельницького МСЕК на майже 35 млн грн

Тетяна Крупа (Фото: Ґрати)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях депутатки Хмельницької облради та головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи. Про це інформує НАЗК.

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Загальна сума порушень — понад 34,8 млн грн.

У декларації за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення та неправдивих відомостей на суму понад 16,5 млн грн. Як встановило НАЗК, декларантка та її чоловік вивезли за кордон понад 38 млн грн у різних валютах. Походження 16,4 млн грн не підтверджене документально, і ці кошти не були задекларовані.

"Наявність коштів без підтвердження джерел їх походження є ознаками незаконного збагачення", — йдеться у висновках НАЗК.

Під час повторної перевірки декларації за 2023 рік, ініційованої через нововідкриті обставини, виявили ще 18,3 млн грн неправдивих даних. Зокрема, чиновниця не зазначила грошові активи чоловіка на 18 млн грн, про які, як зазначає НАЗК, "їй не могло бути не відомо".

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Також не вдалося підтвердити походження коштів, які згодом були вилучені в межах досудового розслідування. Окрім того, під час перевірок виявили приховану криптовалюту, що належить чоловікові декларантки.

НАЗК передало висновки до Національного антикорупційного бюро України.