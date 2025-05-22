Ексочільник Пенсійного фонду у Хмельницькій області приховав $500 000 у банку Австрії – НАЗК

Ексначальник управління ПФУ у Хмельницькій області Олександр Крупа (фото - Пенсійний фонд Хмельницької області / Facebook)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в декларації колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. У матеріалах, оприлюднених на сайті агентства, вказано, що йдеться про Олександра Крупу.

Повна перевірка декларації ексчиновника за 2022 рік виявила ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн і неправдивих відомостей на 44 млн грн.

Зазначається, що посадовець указав відомості про наявність готівки в різних валютах на понад 23 млн грн. Під час перевірки законності джерел її походження він не підтвердив.

Водночас він приховав від декларування кошти на понад $500 000 (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Також Крупа не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, придбані у 2021-2022 роках, і вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, зменшивши його на 110 000 грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Результати повної перевірки екскерівника обласного управління ПФУ Хмельниччини стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії.

На початку жовтня 2024 року в оселі керівниці Хмельницької МСЕК та її родичів правоохоронці знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці – $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.

5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією всього майна.

10 жовтня син Крупи Олександр за власним бажанням звільнився з посади начальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області, яку обіймав з 2020 року.

Після звільнення з посади Крупа почав позбуватися бізнесу в Україні. Журналісти NGL.media встановили, що він продав дві будівельні компанії "Вест-Естейт" і "Естейт Плюс". Перша компанія будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

За даними розслідувачів, останні вісім років Тетяна Крупа разом із чоловіком Володимиром і сином Олександром володіють компанією з виробництва альтернативної енергетики "Солар-Інвест". За 2023 рік ця компанія задекларувала 1,6 млн грн чистого доходу. Сім’я також володіє майже 63 га землі, частину якої орендують великі фермерські господарства, а на іншій встановлені сонячні панелі "Солар-Інвест".

Катерина Крупа, дружина Олександра, яка раніше працювала в регіональному управлінні Міністерства юстиції, у квітні 2023 року разом із чоловіком і хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським, стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві. За документами, компанія може займатися продажем молочної продукції й ресторанною діяльністю.

За даними NGL.media, раніше Олександр Крупа мав ресторанний бізнес у Відні. Також він був співзасновником австрійської компанії KSAN Partners GmbH, яку довелося ліквідувати у 2022 році.