Украинская "дочка" Citigroup выплатит 1 млрд грн дивидендов

Ситибанк выплатит около 1 млрд грн дивидендов

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Ситибанк принял решение выплатить 972,58 млн грн дивидендов. Об этом пишет FinClub.

Размер дивидендов, подлежащих выплате согласно решения общего собрания, составляет 972,582 млн грн. Дивиденды будут выплачены через депозитарную систему.

Срок выплаты не должен превышать шесть месяцев со дня принятия акционерами решения о выплате дивидендов.

Ситибанк контролируется американской Citigroup Inc.

В мае сообщалось, что банк купит депозитные сертификаты Национального банка Украины на 3 млрд грн.

Стоимость активов Ситибанка по данным последней годовой финансовой отчетности составляет 19 млрд грн.

На 31 марта портфель депсертификатов Ситибанка составлял 4,9 млрд грн (с начала года вырос на 607 млн грн), гособлигаций - 1,9 млрд грн (сократился на 216,7 млн грн).