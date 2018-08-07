В отделениях Укрпочты можно будет расплатиться картой

Государственная Укрпочта установит 5 тысяч собственных POS-терминалов в отделениях. Об этом рассказал директор департамента финансового бизнеса Артур Муравицкий.
Он отметил, что во многих населенных пунктах терминалы появятся впервые.
В начале апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский говорил, что Укрпочта получила получила 5 тыс. POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях.
Затем в июле стало известно, что почтовый оператор получил аккредитацию от международной платежной системы Mastercard и получает статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с картами.
Напомним, почти во всех отделениях Новой почты можно расплатиться картой.
Кроме того, в мобильном приложении Новой почты есть возможность оплатить стоимость товара и услуг доставки онлайн - как с помощью электронного кошелька, так и путем ручного ввода данных банковской карты.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.