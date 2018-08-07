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07.08.2018, 14:35

В отделениях Укрпочты можно будет расплатиться картой

В отделениях Укрпочты можно будет расплатиться картой

Укрпочта установит 5 тысяч POS-терминалов в своих отделениях

Государственная Укрпочта установит 5 тысяч собственных POS-терминалов в отделениях. Об этом рассказал директор департамента финансового бизнеса Артур Муравицкий.

Он отметил, что во многих населенных пунктах терминалы появятся впервые.

В начале апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский говорил, что Укрпочта получила получила 5 тыс. POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях.

Затем в июле стало известно, что почтовый оператор получил аккредитацию от международной платежной системы Mastercard и получает статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с картами.

Напомним, почти во всех отделениях Новой почты можно расплатиться картой.

Кроме того, в мобильном приложении Новой почты есть возможность оплатить стоимость товара и услуг доставки онлайн - как с помощью электронного кошелька, так и путем ручного ввода данных банковской карты.

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Теги: Укрпочта, карта
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