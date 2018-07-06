В первом полугодии НБУ активнее всего сотрудничал с ГПУ и НАБУ

Нацбанк 76 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере

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В первом полугодии Национальный банк Украины (НБУ) предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ отмечает, что активнее всего сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

В июне Нацбанк восемь раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.