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06.07.2018, 12:50

В первом полугодии НБУ активнее всего сотрудничал с ГПУ и НАБУ

В первом полугодии НБУ активнее всего сотрудничал с ГПУ и НАБУ

Нацбанк 76 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере

В первом полугодии Национальный банк Украины (НБУ) предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ отмечает, что активнее всего сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

В июне Нацбанк восемь раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

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Теги: НБУ
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