В первом полугодии НБУ активнее всего сотрудничал с ГПУ и НАБУ

В первом полугодии Национальный банк Украины (НБУ) предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
НБУ отмечает, что активнее всего сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.
В июне Нацбанк восемь раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
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