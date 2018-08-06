Валютные депозиты продолжают дешеветь

Вклады в национальной валюте снова подорожали

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За последние три недели средние процентные ставки по депозитам в гривне выросли. А валютные вклады, несмотря на очень низкие проценты, снова упали в цене. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 06.08.2018). Аккордбанк, Укргазбанк, Првэкс-Банк и ВТБ Банк повысили ставки для всех валют. А банк Конкорд снизил для всех валют. Только по гривневым сбережениям повысил ставки Укрэксимбанк.

Средние процентные ставки по депозитам

Средняя процентная ставка в гривне выросла на 0,09 п.п. по депозитам на срок свыше года (12,41%). Синхронно поднялась доходность вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и бессрочных сбережений (на 0,07 п.п. до 12,94% и до 7,60% годовых соответственно). Депозиты на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,06 п.п. до 10,15% годовых. Сбережения на период от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,04 п.п. до 12,12% годовых. Упали в цене вклады сроком до месяца, на 0,02 п.п., и предлагают 6,26% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США выросла для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,12% годовых). А подешевели на 0,01 п.п. депозиты периодом от 3 до 6 месяцев (1,95%). Остальные периоды не претерпели изменений процентных ставок. Бессрочные сбережения предлагают 0,96% годовых, а вклады на срок до месяца – 1,1% годовых. Доходность депозитов на период от полугода до года составляет 2,53%, а свыше года – 2,81% годовых. Снизили стоимость валютных сбережений Банк Пивденный и ПУМБ.

Синхронно снизились ставки для вкладов в евро на сроки от 3 до 6 месяцев и от 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,34% и до 2,02% годовых соответственно). Депозиты от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. и предлагают 1,77% годовых. Стоимость вкладов сроком от 1 до 3 месяцев выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,92% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 0,58% годовых. Вклады до месяца по-прежнему предлагают 0,68% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 06.08.18