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10.07.2018, 15:53

В ВТБ произошел сбой

В ВТБ произошел сбой

В ВТБ Украина все работает

В работе российского мобильного приложения ВТБ произошел сбой.

Об этом сообщает Банки.ru. 

"В настоящий момент временно нет возможности войти в личный кабинет",— сообщили журналистам в колл-центре банка.

Восстановить работу системы в банке пообещали до 15:00. Однако до сих пор появляется сообщение "Система временно недоступна".

При этом, в колл-центре ВТБ Украина сообщили, что к ним не поступало ни единого обращения с жалобами на роботу украинских банковских карт и онлайн сервиса.

Напомним, вчера в работе ПриватБанка произошел сбой. По информации банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Специалисты ПриватБанка провели экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволило восстановить стабильность платежных сервисов.

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Теги: втб, ПриватБанк
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