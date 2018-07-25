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25.07.2018, 07:40

Финансовая граница. Как банки помогают экспортерам и импортерам

Денис Михов
Денис Михов
Директор по развитию бизнеса банка Кредит Днепр

55 тысяч украинских компаний работают с иностранными рынками. Чего они хотят от банков?

Украинская экономика дает все еще скромный вклад в экономику мировую, формируя 0,14% глобального ВВП. Для сравнения, Германия генерирует 4,6%, соседняя Польша – 0,65%, маленькая Чехия –  0,27%.

Наша экономика открыта, экспортно- и импортозависима, высоко чувствительна к внешним факторам. Прежде всего – к ценовой конъюнктуре мировых товарных рынков в стратегически важных для Украины направлениях.

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Как банки могут помочь изменить ситуацию?

Основные отрасли

Львиную долю совокупного импорта страны – около четверти – формируют энергоресурсы. В экспорте ключевые позиции занимают агросектор и ГМК, причем АПК под влиянием внешних и внутренних факторов отвоевал лидерство и планомерно наращивает его: удельный вес агропродукции в украинском экспорте за последние пять лет увеличился с 26% до 41%, против нынешних 23% у продукции металлургии. По итогам прошлого года Украина вошла в топ-5 агроэкспортеров в страны ЕС с показателем €5,5 млрд (32% всего нашего агроэкспорта), а большая его часть (43%) была направлена в густонаселенные страны Азии.

Данные: Госстат

В дальнейшем агротренд усилится: мировое население динамично растет, соответственно, увеличивается базовая потребность в обеспечении продовольствием. Другой вопрос, что стоимость сырьевого экспорта значительно ниже, чем продажа продукции с высокой степенью переработки.

И здесь нам есть над чем работать, постепенно меняя сырьевую модель экспорта на экономически более эффективную, благодаря чему экспорт наконец сможет перевесить энергоимпорт и обеспечить положительное торговое сальдо товарами. Но для этого нужна работающая экономика в смежных отраслях: биохимии, логистике, технологиях, работе с данными.

В сегменте внешней торговли услугами объемы скромнее, зато сальдо стабильно позитивное: +$4,3 млрд в 2016 году и +$5,2 млрд в 2017 году. Транспортные услуги, ІТ-сектор, переработка – ключевые сервисные отрасли, генерирующие растущий приток валюты в страну.

Данные: Госстат

Что могут дать банки

Закономерно, что в условиях открытой сырьевой экономики и опережающего роста потребительского спроса в сравнении с промышленным производством все большее число предприятий в своей деятельности ориентируются на внешние рынки: по данным Госстата более 23 тысяч компаний проводят экспортные операции, за последние два года их количество выросло на 11%.

Импортируют товары и услуги более 32 тысяч компаний (+18%). Это перспективный сегмент экономики, который активно пользуется банковскими услугами и заслуженно находится в фокусе бизнес-стратегий финучреждений.

Все они – потенциальные клиенты украинских банков.

Для посткризисного банковского ландшафта характерно меньшее числом рыночных игроков, а значит и высокая конкуренция, при которой надежность – это базовая опцией must have каждого банка, где главным конкурентными преимуществами, определяющими в конечном итоге выбор финансового партнера клиентом, становятся гибкость, оперативность, умение «сыграть на опережение», отслеживая наиболее актуальные рыночные запросы, и формируя релевантные им финансовые решения.

Агронаправление, будучи флагманом украинского экспорта, продолжает оставаться в фокусе кредитной бизнес-активности банков, а успешный опыт работы в агросекторе финучреждения масштабируют на другие отраслевые направления малого и среднего бизнеса.

Типичный для агробизнеса фактор сезонности финансово «закрывается» за счет двух флагманских продуктовых решений для клиентов: кредит на пополнение оборотных средств, в том числе и по ускоренной программе с принятием решения в течение одного-двух дней, а также финансирование на приобретение сельхозтехники через партнерские программы с ведущими игроками агрорынка.

Специальные инновационные инструменты оценки позволяют единожды изучить финансовое состояние клиента, взвесить все риски и определиться с размером общей кредитной нагрузки, чтобы не возвращаться к анализу клиента по каждому новому его запросу.

Ключевым направлением обслуживания клиентов, активно занимающихся ВЭД, являются Forex-операции. Здесь также планомерно внедряются передовые технологии, позволяющие предоставлять максимально удобный сервис: работа с действующими внутренними и перспективными внешними клиентами в режиме прямого дилинга (валютные сделки между двумя конкретнми банками напрямую, - Ред.) и индивидуального прайсинга, онлайн-консультации в течение торговой сессии, осуществляя арбитраж на межбанковском рынке, арбитраж касса-межбанк, оптимизация трассы платежей в валюте (ключевые реквизиты платежа, включая информацию о корсчетах плательщика и получателя, - Ред.).

Одновременное присутствие в клиентском пуле крупных экспортеров и импортеров позволяет предоставлять клиентам оптимальные рыночные условия и наилучшие котировки при осуществлении валютных операций.

Индивидуальные услуги предоставляются не только крупным корпорациям, но и профильным клиентам малого и среднего бизнеса. Данный подход позволяет казначейским операциям стать точкой входа для привлечения на комплексное обслуживание ряда новых крупных клиентов.

Мы видим, как в лидеры банковских рейтингов выходят новые игроки – технологичные, проактивные, с гибкими бизнес-моделями и качественными нишевыми продуктами. Это способствует не только успешной деятельности самого финансового сектора, но и обеспечивает более эффективное перераспределение финансовых средств в экономике. А без этого невозможен ее стабильный рост.

Денис Михов,
директор по развитию бизнеса Банка Кредит Днепр

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Теги: импортеры, Банки и банковске услуги, экспорт товаров
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