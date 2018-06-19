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Нафтогаз: Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома
19.06.2018, 16:34

Курс Bitcoin начал резко расти после падения

Курс Bitcoin начал резко расти после падения

За ночь и половину дня самая популярная в мире криптовалюта подорожала на $280

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin начала резко дорожать после падения цены.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 16:10 Bitcoin дорожал на 4,79%, до $6,781 тыс. Вчера вечером его курс составлял на $280 меньше.

Что касается других криптовалюты, то Ethereum дорожает на 8,83%, до $540,6, Ripple - на 7,91%, до $0,5, Bitcoin Cash - на 8,64%, до $908,37.

Капитализация рынка криптовалют составляет $293,05 млрд. На долю биткоина приходится примерно 39,6% всего рынка криптовалют.

При этом эксперты CoinDesk считают, что стоимость биткоина может достигнуть отметки в $7 тыс. и в ближайшее время подорожать до $7,5 тыс. Однако если криптовалюта сегодня не сможет закрепиться выше $6,8 тыс,., то его курс может упасть до $6 тыс. уже на этой неделе, предупреждают специалисты.

В то же время отмечается, что технический анализ графика курса биткоина свидетельствует о долгосрочной перспективе падения его стоимости.

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Теги: Bitcoin, рынок криптовалюты, курс криптовалюты
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