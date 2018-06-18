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18.06.2018, 14:35

Биткоин может обрушить глобальную сеть - BIS

Биткоин может обрушить глобальную сеть - BIS

Эксперты Банка международных расчетов считают, что то, что называют преимуществами криптовалют, на самом деле является проблемой

Биткоин и другие криптовалюты имеют ряд недостатков, заложенных в самой их сути. Эти недостатки, скорее всего, помешают им соответствовать завышенным ожиданиям рынка. К такому выводу пришли эксперты швейцарского Банка международных расчетов (BIS), пишет Bloomberg.

Среди этих недостатков - нестабильность, чрезмерное потребление энергии, уязвимость к мошенничеству.

Эксперты BIS считают децентрализированную природу криптовалют скорее их проблемой, чем преимуществом. Размер блокчейна биткоина, который смог бы оперировать на уровне современных платежных систем, был бы так велик, что привел к обрушению всех устройствв в сети - от смартфонов до серверов.

В-вторых, для обработки транзакций с криптовалютами сейчас потребляется столько же энергии, сколько расходует вся Швейцария.

Тем не менее, блокчейн может помочь мировой финансовой системе, прежде всего в сфере международных денежных переводов и торгового бизнеса, который он может избавить от факсов и аккредитивов.

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Теги: криптовалюта, биткоин, BIS
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