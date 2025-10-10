В ЕС заявили, что доверие к доллару подорвано, и Европа должна этим воспользоваться.
Европа получила шанс укрепить позиции евро на мировых рынках благодаря ослаблению доллара, но для этого необходимо срочно запустить цифровой евро и создать альтернативу американским стейблкоинам, заявил глава Европейского механизма стабилизации Пьер Граменья на пресс-конференции.
Во время слушаний в четверг по поводу экономических перспектив еврозоны Пьер Граменья оценил ситуацию следующим образом: Европа проигрывает цифровую финансовую битву Соединенным Штатам. Американские стейблкоины, привязанные к доллару, фактически монополизировали мировой рынок криптоплатежей, а у ЕС до сих пор нет ответа на этот вызов.
"Момент "продай Америку" в апреле был недолгим, но, безусловно, подорвал доверие к доллару. Слабость доллара может стать возможностью, которую Европа должна использовать", – заявил Граменья.
По его словам, евро в этом году пользуется рекордным спросом. Исследование OMFIF (международного аналитического центра) показывает, что 16% центральных банков мира планируют увеличить долю евро в резервах в течение следующих 12-24 месяцев. Для доллара этот показатель составляет всего 5%.
Чтобы воспользоваться этим моментом, Граменья обозначил три направления действий для ЕС. Во-первых, поддерживать разумную фискальную политику и финансовую стабильность. Во-вторых, продвигать союз сбережений и инвестиций на едином рынке. В-третьих – "использовать технологические инновации и запустить цифровое евро как можно скорее".
Переходя к теме цифровых активов, Граменья затронул вопрос стейблкоинов. "Европа не должна зависеть от стейблкоинов, номинированных в долларах США, которые сейчас доминируют на рынках", — заявил глава Европейского стабилизационного механизма.
Опасения европейских чиновников усилились после введения в США в июле 2025 года нормативно-правовой базы GENIUS, которая создала благоприятные условия для развития американских стейблкоинов. В то время как Вашингтон агрессивно продвигает доллар в цифровом пространстве, Европа до сих пор не может договориться о единой стратегии.
По словам Граменья, стейблкоины перестали быть экспериментом – они стали реальностью финансового ландшафта.
"В быстро меняющейся финансовой среде Европа должна приложить максимум усилий для содействия созданию стейблкоинов, номинированных в евро", – подчеркнул он.
- Ранее Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о серьезных угрозах, связанных со стейблкоинами, назвав их старыми рисками, которые возвращаются через черный ход.
- По оценке Банка международных расчетов (BIS), стейблкоины не справляются с функцией денег проходя все три ключевых теста – единая стоимость, гибкость и безопасность.
