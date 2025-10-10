У ЄС заявили, що довіра до долара похитнулася і Європа має цим скористатися

Керівник фінансового фонду ЄС закликав скористатися кризою довіри до долара для прискорення цифрового євро та розвитку власних стейблкоїнів

Фото: EPA

Європа отримала шанс зміцнити позиції євро на світових ринках через ослаблення долара, але для цього потрібно терміново запустити цифрове євро та створити альтернативу американським стейблкоїнам, заявив керівник Європейського стабілізаційного механізму П'єр Граменья на пресконференції.

Під час четвергових слухань щодо економічних перспектив єврозони П'єр Граменья оцінив ситуацію: Європа програє цифрову фінансову битву Сполученим Штатам. Американські стейблкоїни, прив'язані до долара, фактично монополізували глобальний ринок криптоплатежів, а ЄС досі не має відповіді на цей виклик.

"Момент "продавай Америку" у квітні тривав недовго, але, безумовно, похитнув довіру до долара. Слабкість долара може бути можливістю, яку Європа повинна використати", – заявив Граменья.

За його словами, євро цього року має рекордний попит. Дослідження OMFIF (міжнародного аналітичного центру) показує, що 16% центральних банків світу планують збільшити частку євро у резервах протягом наступних 12-24 місяців. Для долара цей показник становить лише 5%.

Щоб скористатися цим моментом, Граменья окреслив три напрямки дій для ЄС. По-перше, підтримувати розумну фіскальну політику та фінансову стабільність. По-друге, просувати союз заощаджень та інвестицій у єдиному ринку.По-третє – "використовувати технологічні інновації та запустити цифрове євро якомога швидше".

Переходячи до теми цифрових активів, Граменья порушив питання стейблкоїнів. "Європа не повинна залежати від стейблкоїнів, деномінованих у доларах США, які зараз домінують на ринках", – заявив керівник Європейського стабілізаційного механізму.

Занепокоєння європейських чиновників підсилилося після запровадження у США в липні 2025 року регуляторної бази GENIUS, яка створила сприятливі умови для розвитку американських стейблкоїнів. Тоді як Вашингтон агресивно просуває долар у цифровому просторі, Європа досі не може домовитися про єдину стратегію.

За словами Граменьї, стейблкоїни перестали бути експериментом – вони стали реальністю фінансового ландшафту.

"У швидкозмінному фінансовому середовищі Європа повинна докласти максимум зусиль, щоб сприяти створенню стейблкоїнів, номінованих у євро", – наголосив він.