Казахстан повысил ставку до рекордных 18%: инфляция выше, чем в Украине
Национальный банк Казахстана в пятницу объявил о повышении базовой ставки на 150 пунктов – до 18% годовых (с 16,5%). Как указывает Bloomberg, решение центробанка стало сюрпризом для экономистов – ни один из опрошенных аналитиков не ожидал такого резкого шага.
Рекордное повышение ставки связано с ускорением инфляции, которая в сентябре разогналась до 12,9%.
На сайте центробанка указано, что рост цен охватил все основные категории: продукты подорожали на 12,7%, услуги – на 15,3%, непродовольственные товары – на 10,8%.
Инфляцию также подстегивает перегрев экономики: за январь-август 2025 года она выросла на 6,5% против 3,7% в прошлом году. Появляются признаки того, что спрос превышает возможности предложения.
"Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обусловлены прежде всего устойчивым высоким внутренним спросом, проявлением вторичных эффектов, связанных с реализацией тарифной реформы и либерализацией рынка горюче-смазочных материалов, а также проинфляционным влиянием налоговой реформы, включая НДС", – говорится в релизе центробанка.
Уровень инфляции уже беспокоит руководство Казахстана.
Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом месяце назвал рост цен "главной проблемой" страны, а премьер-министр страны Олжас Бектенов в сентябре призвал министерства сотрудничать с центробанком, чтобы замедлить инфляцию ниже 11% к концу года.
- Повышение ставки – это основной инструмент центробанков для борьбы с инфляцией. Когда базовая ставка растет, дорожают кредиты и одновременно растут ставки по депозитам. Становится выгоднее экономить, население и бизнес сокращает спрос, что сдерживает дальнейший рост цен.
- В Украине Национальный банк с марта удерживает ставку на уровне 15,5%. За это время инфляция прошла пик (15,9% в мае) и по состоянию на сентябрь замедлилась до 11,9%.
