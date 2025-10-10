Казахстан повысил ставку до рекордных 18%: инфляция выше, чем в Украине

Фото: depositphotos.com

Национальный банк Казахстана в пятницу объявил о повышении базовой ставки на 150 пунктов – до 18% годовых (с 16,5%). Как указывает Bloomberg, решение центробанка стало сюрпризом для экономистов – ни один из опрошенных аналитиков не ожидал такого резкого шага.

Рекордное повышение ставки связано с ускорением инфляции, которая в сентябре разогналась до 12,9%.

На сайте центробанка указано, что рост цен охватил все основные категории: продукты подорожали на 12,7%, услуги – на 15,3%, непродовольственные товары – на 10,8%.

Инфляцию также подстегивает перегрев экономики: за январь-август 2025 года она выросла на 6,5% против 3,7% в прошлом году. Появляются признаки того, что спрос превышает возможности предложения.

"Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обусловлены прежде всего устойчивым высоким внутренним спросом, проявлением вторичных эффектов, связанных с реализацией тарифной реформы и либерализацией рынка горюче-смазочных материалов, а также проинфляционным влиянием налоговой реформы, включая НДС", – говорится в релизе центробанка.

Уровень инфляции уже беспокоит руководство Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом месяце назвал рост цен "главной проблемой" страны, а премьер-министр страны Олжас Бектенов в сентябре призвал министерства сотрудничать с центробанком, чтобы замедлить инфляцию ниже 11% к концу года.