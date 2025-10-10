Казахстан підвищив ставку до рекордних 18%: інфляція вища, ніж в Україні

Фото: depositphotos.com

Національний банк Казахстану в п'ятницю оголосив про підвищення базової ставки на 150 пунктів – до 18% річних (з 16,5%). Як вказує Bloomberg, рішення центробанку стало сюрпризом для економістів – жоден з опитаних аналітиків не очікував такого різкого кроку.

Рекордне підвищення ставки пов'язане з прискоренням інфляції, яка у вересні розігналася до 12,9%.

На сайті центробанку вказано, що зростання цін охопило всі основні категорії: продукти подорожчали на 12,7%, послуги – на 15,3%, непродовольчі товари – на 10,8%.

Інфляцію також стимулює перегрів економіки: за січень-серпень 2025 року вона зросла на 6,5% проти 3,7% торік. З'являються ознаки того, що попит перевищує можливості пропозиції.

"Проінфляційні ризики формуються переважно внутрішніми факторами і зумовлені насамперед стійким високим внутрішнім попитом, проявом вторинних ефектів, пов'язаних з реалізацією тарифної реформи та лібералізацією ринку пально-мастильних матеріалів, а також проінфляційним впливом податкової реформи, включно з ПДВ", – йдеться в релізі центробанку.

Рівень інфляції уже хвилює керівництво Казахстану.

Президент Касим-Жомарт Токаєв минулого місяця назвав зростання цін "головною проблемою" країни, а прем'єр-міністр країни Олжас Бектенов у вересні закликав міністерства співпрацювати з центробанком, щоб сповільнити інфляцію нижче 11% до кінця року.