НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Інфляція в Україні закріплюється на траєкторії зниження, але все ще є високою

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України у четвер, 11 вересня, оголосив про рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Її не переглядають уже чотири засідання поспіль.

"Інфляція закріплюється на траєкторії зниження, але все ще є високою", – пояснив своє рішення регулятор. У серпні її рівень становив 13,2% в річному вираженні.

Липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2025 року.

НБУ попередив, що в разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків (загострення бойових дій, посилення обстрілів та збільшення руйнувань, додаткові бюджетні видатки тощо) НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів.