НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Національний банк України у четвер, 11 вересня, оголосив про рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
Її не переглядають уже чотири засідання поспіль.
"Інфляція закріплюється на траєкторії зниження, але все ще є високою", – пояснив своє рішення регулятор. У серпні її рівень становив 13,2% в річному вираженні.
Липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2025 року.
НБУ попередив, що в разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків (загострення бойових дій, посилення обстрілів та збільшення руйнувань, додаткові бюджетні видатки тощо) НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів і депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати.
- З березня 2025 року вона перебуває на рівні 15,5%.
