Інфляція в Україні продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль

Зниження цін на овочі й фрукти призвели до того, що в Україні знову зафіксували дефляцію в місячному вираженні

Фото: depositphotos.com

Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%, а у річному вираженні – порівняно з серпнем 2024 року – зросли на 13,2%, повідомила Державна служба статистики.

Разом з тим, базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними чи адміністративними факторами) у місячному вираженні прискорилася до 0,5%, тоді як у річному продовжує сповільнюватися третій місяць поспіль – до 11,4%.

Джерело: Держстат

Найбільше у серпні подешевшали фрукти й овочі – на 10,2% і 12,7% відповідно. На 1,0% подешевшав цукор, на 1,5% – рис.

Ціни на сало, яйця, м’ясо і м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло зросли на 0,4-4,5%.

Також подорожчали тютюнові вироби на 2,0%.