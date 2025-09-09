Інфляція в Україні продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль
Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%, а у річному вираженні – порівняно з серпнем 2024 року – зросли на 13,2%, повідомила Державна служба статистики.
Разом з тим, базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними чи адміністративними факторами) у місячному вираженні прискорилася до 0,5%, тоді як у річному продовжує сповільнюватися третій місяць поспіль – до 11,4%.
Найбільше у серпні подешевшали фрукти й овочі – на 10,2% і 12,7% відповідно. На 1,0% подешевшав цукор, на 1,5% – рис.
Ціни на сало, яйця, м’ясо і м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло зросли на 0,4-4,5%.
Також подорожчали тютюнові вироби на 2,0%.
- Україна пройшла локальний пік інфляції у червні, коли темпи зростання споживчих цін почали сповільнюватися після року безперервного прискорення.
- Національний банк попереджав, що динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.
- Прогнозується її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році й до цілі 5% – у 2027 році.
