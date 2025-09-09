Инфляция в Украине продолжила замедляться третий месяц подряд

Снижение цен на овощи и фрукты привели к тому, что в Украине снова зафиксировали дефляцию в месячном выражении

Фото: depositphotos.com

Потребительские цены в Украине в августе 2025 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%, а в годовом выражении – по сравнению с августом 2024 года – выросли на 13,2%, сообщила Государственная служба статистики.

При этом базовая инфляция (исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении ускорилась до 0,5%, тогда как в годовом продолжает замедляться третий месяц подряд – до 11,4%.

Источник: Госстат

Больше всего в августе подешевели фрукты и овощи – на 10,2% и 12,7% соответственно. На 1,0% подешевел сахар, на 1,5% – рис.

Цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло выросли на 0,4-4,5%.

Также подорожали табачные изделия на 2,0%.