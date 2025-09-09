Инфляция в Украине продолжила замедляться третий месяц подряд
Потребительские цены в Украине в августе 2025 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%, а в годовом выражении – по сравнению с августом 2024 года – выросли на 13,2%, сообщила Государственная служба статистики.
При этом базовая инфляция (исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении ускорилась до 0,5%, тогда как в годовом продолжает замедляться третий месяц подряд – до 11,4%.
Больше всего в августе подешевели фрукты и овощи – на 10,2% и 12,7% соответственно. На 1,0% подешевел сахар, на 1,5% – рис.
Цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло выросли на 0,4-4,5%.
Также подорожали табачные изделия на 2,0%.
- Украина прошла локальный пик инфляции в июне, когда темпы роста потребительских цен начали замедляться после года непрерывного ускорения.
- Национальный банк предупреждал, что динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.
- Прогнозируется ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и до цели 5% – в 2027 году.
