НБУ в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Национальный банк Украины в четверг, 11 сентября, объявил о решении сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Ее не пересматривают уже четыре заседания подряд.
"Инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще высокая", – объяснил свое решение регулятор. В августе ее уровень составил 13,2% в годовом выражении.
Июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предполагается начало цикла снижения учетной ставки в четвертом квартале 2025 года.
НБУ предупредил, что в случае реализации или усиления проинфляционных рисков (обострение боевых действий, усиление обстрелов и увеличение разрушений, дополнительные бюджетные расходы и пр.) НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости – принять дополнительные меры.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
- После начала войны ее резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно снижать ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение, но уже в декабре снова начал повышать.
- С марта 2025 года она находится на уровне 15,5%.
