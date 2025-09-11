НБУ в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Инфляция в Украине закрепляется на траектории снижения, но все еще высокая

Национальный банк Украины в четверг, 11 сентября, объявил о решении сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Ее не пересматривают уже четыре заседания подряд.

"Инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще высокая", – объяснил свое решение регулятор. В августе ее уровень составил 13,2% в годовом выражении.

Июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предполагается начало цикла снижения учетной ставки в четвертом квартале 2025 года.

НБУ предупредил, что в случае реализации или усиления проинфляционных рисков (обострение боевых действий, усиление обстрелов и увеличение разрушений, дополнительные бюджетные расходы и пр.) НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости – принять дополнительные меры.