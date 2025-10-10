США осуществили беспрецедентную валютную интервенцию в Аргентине, чтобы поддержать Милея
Министерство финансов США в четверг вышло на аргентинский валютный рынок, осуществив накануне парламентских выборов в Аргентине прямую покупку песо через американские банки. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.
Он объявил о предоставлении Аргентине финансовой поддержки на сумму $20 миллиардов через своп-линию.
По его словам, этот шаг позволит поддержать стабильность аргентинской валюты и укрепить доверие инвесторов.
"С этой целью сегодня мы непосредственно приобрели аргентинские песо", – объявил Бессент.
Точный объем покупки не сообщается.
Как пишет аргентинское издание Clarin, операцию провели банки Santander, Citibank и JP Morgan по поручению Казначейства США. Они продали доллары и купили аргентинские песо на официальном рынке, что помогло стабилизировать курс на уровне 1420 песо за доллар.
"Интервенция застала рынок врасплох. Сначала отреагировали облигации, которые подорожали более чем на 5% в среднем, а следом взлетели акции – иногда на 10%. Позже влияние сказалось и на валютном рынке: после начального роста до 1469 песо за доллар курс быстро развернулся и завершил день на уровне 1420 песо – ниже, чем 1430 песо в среду. Розничный доллар закрылся на отметке 1450 песо, что означает незначительное снижение примерно на 0,3%", – пишет Clarin.
"Аргентина переживает момент серьезного дефицита ликвидности. Международное сообщество, включая МВФ, единодушно поддерживает Аргентину, но только США могут действовать быстро. И мы действуем", – прокомментировал Бессент решение Министерства финансов США.
Аргентинское издание пишет, что США использовали часть своих резервов в специальных правах заимствования (SDR), обменяли их на доллары через Федеральный резерв, а затем перевели средства через американские банки в их аргентинские филиалы.
После покупки песо банки, вероятно, инвестировали их в аргентинские облигации, объем торгов которыми в четверг достиг рекордных $379 млн в песо.
Вмешательство произошло в критический момент: за пять торговых дней Аргентина потратила $1,7 млрд резервов, пытаясь поддержать курс. За десять дней до президентских выборов, назначенных на 26 октября, страна оказалась на грани валютного коллапса.
- 26 октября 2025 года в Аргентине состоятся законодательные выборы, во время которых будут избирать половину состава Палаты депутатов (127 из 257 мест) и треть Сената (24 из 72 мест). Это будут первые промежуточные выборы при президентстве Хавьера Милея. Они будут рассматриваться как тест доверия к действующему правительству и к его масштабным экономическим реформам, направленным на сокращение государственных расходов, либерализацию рынка и привлечение инвестиций.
- Согласно опросам, лидируют La Libertad Avanza ("Свобода наступает" – либертарианская партия Милея) и Unión por la Patria ("Союз за Родину" – бывшие перонисты).
