США осуществили беспрецедентную валютную интервенцию в Аргентине, чтобы поддержать Милея

Администрация Белого дома объявила о предоставлении Аргентине своп-линии на $20 миллиардов перед выборами

Хавьер Милей (Фото: EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI)

Министерство финансов США в четверг вышло на аргентинский валютный рынок, осуществив накануне парламентских выборов в Аргентине прямую покупку песо через американские банки. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.

Он объявил о предоставлении Аргентине финансовой поддержки на сумму $20 миллиардов через своп-линию.

По его словам, этот шаг позволит поддержать стабильность аргентинской валюты и укрепить доверие инвесторов.

"С этой целью сегодня мы непосредственно приобрели аргентинские песо", – объявил Бессент.

Точный объем покупки не сообщается.

Как пишет аргентинское издание Clarin, операцию провели банки Santander, Citibank и JP Morgan по поручению Казначейства США. Они продали доллары и купили аргентинские песо на официальном рынке, что помогло стабилизировать курс на уровне 1420 песо за доллар.

"Интервенция застала рынок врасплох. Сначала отреагировали облигации, которые подорожали более чем на 5% в среднем, а следом взлетели акции – иногда на 10%. Позже влияние сказалось и на валютном рынке: после начального роста до 1469 песо за доллар курс быстро развернулся и завершил день на уровне 1420 песо – ниже, чем 1430 песо в среду. Розничный доллар закрылся на отметке 1450 песо, что означает незначительное снижение примерно на 0,3%", – пишет Clarin.

"Аргентина переживает момент серьезного дефицита ликвидности. Международное сообщество, включая МВФ, единодушно поддерживает Аргентину, но только США могут действовать быстро. И мы действуем", – прокомментировал Бессент решение Министерства финансов США.

Аргентинское издание пишет, что США использовали часть своих резервов в специальных правах заимствования (SDR), обменяли их на доллары через Федеральный резерв, а затем перевели средства через американские банки в их аргентинские филиалы.

После покупки песо банки, вероятно, инвестировали их в аргентинские облигации, объем торгов которыми в четверг достиг рекордных $379 млн в песо.

Вмешательство произошло в критический момент: за пять торговых дней Аргентина потратила $1,7 млрд резервов, пытаясь поддержать курс. За десять дней до президентских выборов, назначенных на 26 октября, страна оказалась на грани валютного коллапса.