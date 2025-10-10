США здійснили безпрецедентну валютну інтервенцію в Аргентині, щоб підтримати Мілея

Адміністрація Білого дому оголосила про надання Аргентині своп-лінії на $20 мільярдів перед виборами

Хав'єр Мілей (Фото: EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI)

Міністерство фінансів США у четвер вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.

Він оголосив про надання Аргентині фінансової підтримки на суму $20 мільярдів через своп-лінію.

За його словами, цей крок дозволить підтримати стабільність аргентинської валюти та зміцнити довіру інвесторів.

"З цією метою сьогодні ми безпосередньо придбали аргентинські песо", – оголосив Бессент.

Точний обсяг купівлі не повідомляється.

Як повідомляє аргентинське видання Clarin, операцію провели банки Santander, Citibank і JP Morgan за дорученням Казначейства США. Вони продали долари й купили аргентинські песо на офіційному ринку, що допомогло стабілізувати курс на рівні 1420 песо за долар.

"Інтервенція застала ринок зненацька. Спершу відреагували облігації, які подорожчали більш ніж на 5% у середньому, а слідом злетіли акції – подекуди на 10%. Згодом вплив відчувся і на валютному ринку: після початкового зростання до 1469 песо за долар курс швидко розвернувся й завершив день на рівні 1420 песо – нижче, ніж 1430 песо у середу. Роздрібний долар закрився на позначці 1450 песо, що означає незначне зниження приблизно на 0,3%", – пише Clarin.

"Аргентина переживає момент серйозного дефіциту ліквідності. Міжнародна спільнота, включно з МВФ, одностайно підтримує Аргентину, але тільки США можуть діяти швидко. І ми діємо", – прокоментував Бессент рішення Міністерства фінансів США.

Аргентинське видання пише, що США використали частину своїх резервів у спеціальних правах запозичення (SDR), обміняли їх на долари через Федеральний резерв, а потім переказало кошти через американські банки до їхніх аргентинських філій.

Після купівлі песо банки, ймовірно, інвестували їх в аргентинські облігації, обсяг торгів якими у четвер досяг рекордних $379 млн у песо.

Втручання відбулось у критичний момент: за п'ять торгових днів Аргентина витратила $1,7 млрд резервів, намагаючись підтримати курс. За десять днів до президентських виборів, призначених на 26 жовтня, країна опинилась на межі валютного колапсу.