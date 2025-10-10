США здійснили безпрецедентну валютну інтервенцію в Аргентині, щоб підтримати Мілея
Міністерство фінансів США у четвер вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.
Він оголосив про надання Аргентині фінансової підтримки на суму $20 мільярдів через своп-лінію.
За його словами, цей крок дозволить підтримати стабільність аргентинської валюти та зміцнити довіру інвесторів.
"З цією метою сьогодні ми безпосередньо придбали аргентинські песо", – оголосив Бессент.
Точний обсяг купівлі не повідомляється.
Як повідомляє аргентинське видання Clarin, операцію провели банки Santander, Citibank і JP Morgan за дорученням Казначейства США. Вони продали долари й купили аргентинські песо на офіційному ринку, що допомогло стабілізувати курс на рівні 1420 песо за долар.
"Інтервенція застала ринок зненацька. Спершу відреагували облігації, які подорожчали більш ніж на 5% у середньому, а слідом злетіли акції – подекуди на 10%. Згодом вплив відчувся і на валютному ринку: після початкового зростання до 1469 песо за долар курс швидко розвернувся й завершив день на рівні 1420 песо – нижче, ніж 1430 песо у середу. Роздрібний долар закрився на позначці 1450 песо, що означає незначне зниження приблизно на 0,3%", – пише Clarin.
"Аргентина переживає момент серйозного дефіциту ліквідності. Міжнародна спільнота, включно з МВФ, одностайно підтримує Аргентину, але тільки США можуть діяти швидко. І ми діємо", – прокоментував Бессент рішення Міністерства фінансів США.
Аргентинське видання пише, що США використали частину своїх резервів у спеціальних правах запозичення (SDR), обміняли їх на долари через Федеральний резерв, а потім переказало кошти через американські банки до їхніх аргентинських філій.
Після купівлі песо банки, ймовірно, інвестували їх в аргентинські облігації, обсяг торгів якими у четвер досяг рекордних $379 млн у песо.
Втручання відбулось у критичний момент: за п'ять торгових днів Аргентина витратила $1,7 млрд резервів, намагаючись підтримати курс. За десять днів до президентських виборів, призначених на 26 жовтня, країна опинилась на межі валютного колапсу.
- 26 жовтня 2025 року в Аргентині відбудуться законодавчі вибори, під час яких обиратимуть половину складу Палати депутатів (127 із 257 місць) та третину Сенату (24 із 72 місць). Це будуть перші проміжні вибори за президентства Хав’єра Мілея. Вони розглядатимуться як тест довіри до чинного уряду та до його масштабних економічних реформ, спрямованих на скорочення державних витрат, лібералізацію ринку та залучення інвестицій.
- Згідно з опитуваннями, лідирують La Libertad Avanza ("Свобода наступає" – лібертаріанська партія Мілея) та Unión por la Patria ("Союз за Батьківщину" – колишні пероністи).
