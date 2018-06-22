Для майнинга криптовалют не нужна лицензия - Госспецсвязи

Майнинг криптовалют не относится к лицензированным видам услуг. Об этом пишет FinClub.
Офис эффективного регулирования BRDO обратился в Госслужбу спецсвязи и защиты информации за разъяснением, является ли майнинг лицензированным видом деятельности.
"Майнинг криптовалют не относится к лицензированным видам услуг и администрацией Госспецсвязи не рассматривался вопрос введения лицензирования в отношении этого вида деятельности", - ответили в ведомстве.
Профильный комитет Кабинета министров одобрил внесение майнинга криптовалют в украинский классификатор видов экономической деятельности.
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