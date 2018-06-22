Для майнинга криптовалют не нужна лицензия - Госспецсвязи

Вопрос введения лицензий на майнинг криптовалют в Украине не рассматривался, сообщили в Госспецсвязи

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Майнинг криптовалют не относится к лицензированным видам услуг. Об этом пишет FinClub.

Офис эффективного регулирования BRDO обратился в Госслужбу спецсвязи и защиты информации за разъяснением, является ли майнинг лицензированным видом деятельности.

"Майнинг криптовалют не относится к лицензированным видам услуг и администрацией Госспецсвязи не рассматривался вопрос введения лицензирования в отношении этого вида деятельности", - ответили в ведомстве.

Профильный комитет Кабинета министров одобрил внесение майнинга криптовалют в украинский классификатор видов экономической деятельности.