Индия предложит США компромиссное предложение по поводу российской нефти – Bloomberg

Нью-Дели активизирует двусторонние торговые переговоры с Вашингтоном, несмотря на разногласия по поводу российской нефти

Индия надеется заключить торговое соглашение с США до конца ноября. Покупка российской нефти Индией по-прежнему остается ключевым препятствием, но в Нью-Дели готовят компромиссное решение этой проблемы, сообщили источники Bloomberg.

Они не предоставили подробностей.

Индийская делегация прибыла в Вашингтон на переговоры на этой неделе, несмотря на частичный паралич федерального правительства США.

Переговоры между Индией и США серьезно замедлились после того, как США удвоили пошлины на индийские товары до 50%. Диалог возобновился лишь в сентябре, когда президент Дональд Трамп лично поздравил премьер-министра Нарендру Моди с днем рождения, что способствовало снижению напряженности между странами.

После этого торговые делегации обеих стран провели две встречи. Стороны охарактеризовали их как "позитивные" и договорились активизировать усилия для завершения соглашения.

Новоназначенный посол США в Индии Серхио Гор на прошлой неделе встретился с Моди. В своем посте в социальной сети X дипломат написал: "Отношения США и Индии будут только укрепляться в ближайшие месяцы!"