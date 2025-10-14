Индия предложит США компромиссное предложение по поводу российской нефти – Bloomberg
Индия надеется заключить торговое соглашение с США до конца ноября. Покупка российской нефти Индией по-прежнему остается ключевым препятствием, но в Нью-Дели готовят компромиссное решение этой проблемы, сообщили источники Bloomberg.
Они не предоставили подробностей.
Индийская делегация прибыла в Вашингтон на переговоры на этой неделе, несмотря на частичный паралич федерального правительства США.
Переговоры между Индией и США серьезно замедлились после того, как США удвоили пошлины на индийские товары до 50%. Диалог возобновился лишь в сентябре, когда президент Дональд Трамп лично поздравил премьер-министра Нарендру Моди с днем рождения, что способствовало снижению напряженности между странами.
После этого торговые делегации обеих стран провели две встречи. Стороны охарактеризовали их как "позитивные" и договорились активизировать усилия для завершения соглашения.
Новоназначенный посол США в Индии Серхио Гор на прошлой неделе встретился с Моди. В своем посте в социальной сети X дипломат написал: "Отношения США и Индии будут только укрепляться в ближайшие месяцы!"
- Индия пытается снизить свою зависимость от российской нефти, импорт которой вырос до рекордных объемов после введения западных санкций против Москвы. За данными Bloomberg, Нью-Дели рассматривает возобновление закупок иранской нефти в качестве одного из вариантов диверсификации поставок энергоресурсов.
